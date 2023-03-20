В отношении заместителя командующего центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил депутат Государственной думы России Александр Хинштейн.
По словам народного избранника, обвиняемый получал денежные средства от подрядной организации, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье.
Предварительно, генерал-майор получил 19 млн рублей. Его сообщником был начальник окружной базы хранения материальных ресурсов.
Глава Росгвардии Виктор Золотов уже направил документы об освобождении подозреваемого от должности.
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