В отношении заместителя командующего центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил депутат Государственной думы России Александр Хинштейн.

По словам народного избранника, обвиняемый получал денежные средства от подрядной организации, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье.

Предварительно, генерал-майор получил 19 млн рублей. Его сообщником был начальник окружной базы хранения материальных ресурсов.

Глава Росгвардии Виктор Золотов уже направил документы об освобождении подозреваемого от должности.