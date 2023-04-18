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  • Опубликована сегодня в 17:23

Росавиация подтвердила факт опасного сближения в небе над Самарой самолета ВКС РФ и частного лайнера

Самолет Министерства обороны России опасно сблизился под Самарой с бизнес-джетом в конце марта 2023 года. Данный факт подтвердили в Росавиации, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 29 марта, Ил-76 ВКС России осуществляя снижение приблизился к частному бору белорусской компании BySky.

В Росавиации отметили, что инцидент произошел по вине авиадиспетчера, который вместе с директором филиала компании "Аэронавигация Центральной Волги", а также его заместителем были уволены.

Кроме того, были даны указания принять дополнительные меры, которые повысят уровень безопасности пользователей воздушного пространства России.

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