В 2023 году зарубежная выручка Росатома достигнет $14 млрд

Согласно прогнозам, объем выручки Росатома за рубежом в 2023 году может достигнуть приблизительно $14 млрд. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в рамках выступления на форуме "Примаковские чтения".

Лихачев подчеркнул, что более 60 тыс. человек трудятся на международных проектах Росатома, из которых 31 тыс. являются сотрудниками самой госкорпорации.

Из презентации Лихачева следует, что с 2017 года выручка Росатома от зарубежных проектов увеличилась более чем в два раза, достигнув $6,1 млрд. Год назад, в 2022 году, зарубежные инициативы принесли Росатому $11,2 млрд. Согласно словам Лихачева, на данный момент объем заказов Росатома на зарубежных рынках составляет около $200 млрд, а количество стран, где госкорпорация реализует свои проекты, превышает 60. Глава госкорпорации отметил, что в мире в настоящее время реализуется 25 экспортных атомных проектов, из которых 22 ведет Росатом.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве по теме "Горизонты постглобализации".