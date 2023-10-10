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Росатом привлекает все больше стран для сотрудничества в ядерной области
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  • Опубликована сегодня в 13:46

Росатом привлекает все больше стран для сотрудничества в ядерной области

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, Константин Долгов, на открытии XVII международного ядерного форума "Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование" в Санкт-Петербурге отметил, что интерес к сотрудничеству с Россией, включая госкорпорацию "Росатом", растет среди многих стран. Он подчеркнул, что российская атомная промышленность играет важную роль в современных технологических разработках и привлекает страны, ориентированные на научные и инновационные достижения.

Долгов также подчеркнул, что "Росатом" занимает первое место в мире по объему заказов на строительство атомных электростанций и играет ключевую роль в российской экономике, обеспечивая значительную часть производства электроэнергии.

Сенатор также отметил важность обеспечения безопасности при использовании атомной энергии и связанные с этим вопросы аварийной готовности, которые обсуждаются на форуме.

XVII международный ядерный форум "Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование" проходит в Санкт-Петербурге с 9 по 13 октября и собрал представителей атомной энергетики и промышленности из разных стран.

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