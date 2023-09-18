Корпорация "Росатом" отказывается от использования iOS

Корпорация Росатом планирует завершить процесс отказа от использования корпоративных приложений на устройствах, работающих под управлением операционной системы iOS до конца 2023 года, сообщил представитель пресс-службы компании.
Основной мотивацией для такого решения является стремление к достижению технологической независимости и обеспечению дополнительной устойчивости информационной инфраструктуры Росатома. В связи с этим, корпорация планирует пересмотреть свой подход к использованию операционной системы iOS и сосредоточиться на разработке и внедрении служебных программных продуктов, которые будут адаптированы под альтернативные операционные системы.
Это стратегическое решение позволит Росатому обеспечить более высокую степень контроля и надежности своей информационной системы, а также уменьшить зависимость от определенных поставщиков технологий. В конечном итоге, компания сможет более эффективно управлять своими информационными ресурсами и обеспечить безопасность данных.
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