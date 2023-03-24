В матче Португалии против Лихтенштейна, который состоялся 23 марта 2023 года, Роналдуустановил два мировых рекорда.
Во-первых, он стал рекордсменом по числу игр за сборную — 197. Предыдущее высшее достижение (196) принадлежало Бадере аль-Мутаве из Кувейта.
Во-вторых, Роналду стал первым игроком в мире, достигшим отметки в 100 голов за сборную в официальных турнирах. Он достиг этой отметки, забив два гола в матче с Лихтенштейном.
Этот рекорд стал еще более впечатляющим, учитывая, что Роналду забил свой первый гол за сборную Португалии еще в 2004 году и продолжал показывать высокую результативность на протяжении всей своей карьеры.
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