В матче Португалии против Лихтенштейна, который состоялся 23 марта 2023 года, Роналдуустановил два мировых рекорда.

Во-первых, он стал рекордсменом по числу игр за сборную — 197. Предыдущее высшее достижение (196) принадлежало Бадере аль-Мутаве из Кувейта.

Во-вторых, Роналду стал первым игроком в мире, достигшим отметки в 100 голов за сборную в официальных турнирах. Он достиг этой отметки, забив два гола в матче с Лихтенштейном.

Этот рекорд стал еще более впечатляющим, учитывая, что Роналду забил свой первый гол за сборную Португалии еще в 2004 году и продолжал показывать высокую результативность на протяжении всей своей карьеры.