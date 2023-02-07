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Кирилл Романовский в книге
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  • Опубликована сегодня в 11:16

Кирилл Романовский в книге "Восемь лет с Вагнером" рассказал о столкновении РФ и США на востоке Сирии

Участие подразделений ЧВК "Вагнер" в борьбе с террористами в Сирии стало ключом к освобождению страны. Военкор Кирилл Романский в своей книге "Восемь лет с Вагнером" рассказал о самых интересных событиях сирийской кампании, среди которых — первое в истории столкновение между РФ и США.

По словам коллеги Романовского, военкора Яремчука, он читает эту книгу в свободное от выездов на фронт время. Корреспондент отметил наиболее интересные моменты, опубликовав их в своем Telegram-канале:

"Ночью духи начали нас обстреливать. Было принято решение их въ*бать. В 23.45 мы въ*бали по ним из всех орудий. Мы заранее предупредили союзников, что ночью ожидается большой замес, попросили повесить самолеты и включить ПВО".

Речь идет о битве под Хшамом, где "вагнеровцы" впервые схлестнулись с американцами. В ночь с 7 на 8 февраля 2018 года русские отряды пошли через реку Евфрат, чтобы нанести удар по террористам, но на стороне радикалов тогда действовала артиллерия и боевая авиация США.

"И мы бы порвали их и дошли до границы Ирака за несколько дней. Но нас просто предали. Когда мы пошли на штурм, мы не знали, что самолеты над нами только американские…", — рассказал Романовский.

То, что американцы плотно сотрудничали с сирийскими радикалами было известно, но именно под Хшамом они открыто выступили на их стороне. Вооруженные группировки не только использовали разведданные Пентагона, но и при необходимости получали прикрытие от американской авиации и артиллерии.

Пять лет назад американские самолеты нанесли удар по колонне, которую возглавляли штурмовые отряды ЧВК "Вагнер". Несмотря на швальный огонь, русским бойцам удалось выстоять, не отступив назад. В результате напряженного боя "вагнеровцы" отодвинули линию фронта, обезопасив город от радикалов.

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