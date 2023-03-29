содержат кишечную палочку. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов.

"В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка", — рассказал руководитель подведомственной Минпромторгу организации.

По его словам, это может свидетельствовать о неправильном хранении, несоблюдении санитарно-гигиенических норм при производстве и других подобных нарушениях.

Кишечная палочка (Escherichia coli) — это грамотрицательная бактерия, которая обычно населяет кишечник людей и животных. В большинстве случаев она является безвредным комменсалом, однако некоторые штаммы могут вызывать серьезные заболевания, такие как диарея и мочевыводящие инфекции.