За последний год лидер российской эстрады, Филипп Киркоров, подвергся значительным изменениям, пройдя ряд пластических операций у Тимура Хайдарова. Теперь артист излучает сверкающий вид и, без сомнения, предстает значительно моложе, сообщает Центральная Служба Новостей.
Хотя певец неоднократно намекал, что эти изменения были вдохновлены его тайной возлюбленной, недавно он признался, что не только личная жизнь повлияла на его преображение.
Киркоров объявил о своих планах заниматься театром. Он всегда мечтал опробовать свои силы в этой сфере, и, по-видимому, наконец-то решился на этот важный шаг. По его словам, он станет резидентом кабаре-театра Crave, известного провокационными постановками с откровенным содержанием.
Первый выход Филиппа Бедросовича в новом образе запланирован на 30 апреля 2024 года. Можно предположить, что в этот день зрители смогут увидеть поп-короля в совершенно новом свете и восхититься его обновленным обликом со всех сторон.
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