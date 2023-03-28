Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы Екатеринбурга Евегния Ройзмана (признан иностранным агентом в России), обвиняемого в дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, обвиняемый 1 июля 2022 года провел прямой эфир в интернете, где пытался подорвать в глазах граждан авторитет вооруженных сил страны.
Злоумышленник публично высказал негативную оценку в отношении использования ВС России. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
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