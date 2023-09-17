Бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин может скоро занять пост члена Совета Федерации Российской Федерации, представляя интересы Запорожской области. Местные власти считают, что регион часто остается незамеченным на федеральном уровне, и они надеются, что личность с богатым опытом на федеральной арене сможет помочь исправить эту ситуацию, сообщает телеграм-канал BRIEF.

По информации, поступившей от источников, решение о назначении Рогозина сенатором "находится в завершающей стадии согласования". Однако не все уровни власти уже выразили свое одобрение, и это решение было неожиданно разглашено в СМИ. Это может негативно повлиять на Рогозина.

С другой стороны, Запорожская область пока не имеет множества желающих представлять ее интересы в Совете Федерации. По крайней мере, не многие сочетают в себе требования местных властей и способность налаживать контакты с федеральными государственными структурами.

Несмотря на негативный имидж, с которым связывают Рогозина, в том числе его скандальное прошлое, даже его критики признают, что в последнее время он активно присутствует в Запорожской области, особенно в контексте контрнаступления Вооруженных Сил Украины.