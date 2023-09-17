Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 96,6338
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 103,0358
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:58

Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

Бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин может скоро занять пост члена Совета Федерации Российской Федерации, представляя интересы Запорожской области. Местные власти считают, что регион часто остается незамеченным на федеральном уровне, и они надеются, что личность с богатым опытом на федеральной арене сможет помочь исправить эту ситуацию, сообщает телеграм-канал BRIEF.

По информации, поступившей от источников, решение о назначении Рогозина сенатором "находится в завершающей стадии согласования". Однако не все уровни власти уже выразили свое одобрение, и это решение было неожиданно разглашено в СМИ. Это может негативно повлиять на Рогозина.

С другой стороны, Запорожская область пока не имеет множества желающих представлять ее интересы в Совете Федерации. По крайней мере, не многие сочетают в себе требования местных властей и способность налаживать контакты с федеральными государственными структурами.

Несмотря на негативный имидж, с которым связывают Рогозина, в том числе его скандальное прошлое, даже его критики признают, что в последнее время он активно присутствует в Запорожской области, особенно в контексте контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Мир

Контр-адмирал Кулить: F-35 и F-16 пять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), контр-адмирал Вадим Кулить, сообщил, что летательные аппараты международной коалиции во главе с США за последние сутки нарушили воздушное пространство Сирии целых 5 раз.

Читать полностью

Республиканец Рамасвами: Китай, а не бывший СССР, представляет главную угрозу для США

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами, выразил мнение о том, что Китай является главной угрозой для США

Читать полностью

Общество

Ирена Понарошку: ﻿"Мы не планировали женитьбу", но она состоится

Известная виджей Ирена Понарошку случайно узнала, что её избранник, предприниматель Руслан Годизов, собирается сделать ей предложение.

Читать полностью

69-летняя Успенская о Хайдарове: "Я даже стеснялась раздеться перед подругами в бане"

Несколько годов назад Любовь Залмановна обратилась к доктору Тимуру Хайдарову, чтобы осуществить свою мечту о идеальном теле.

Читать полностью

Новости