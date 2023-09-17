Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

Бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин может скоро занять пост члена Совета Федерации Российской Федерации, представляя интересы Запорожской области. Местные власти считают, что регион часто остается незамеченным на федеральном уровне, и они надеются, что личность с богатым опытом на федеральной арене сможет помочь исправить эту ситуацию, сообщает телеграм-канал BRIEF.
По информации, поступившей от источников, решение о назначении Рогозина сенатором "находится в завершающей стадии согласования". Однако не все уровни власти уже выразили свое одобрение, и это решение было неожиданно разглашено в СМИ. Это может негативно повлиять на Рогозина.
С другой стороны, Запорожская область пока не имеет множества желающих представлять ее интересы в Совете Федерации. По крайней мере, не многие сочетают в себе требования местных властей и способность налаживать контакты с федеральными государственными структурами.
Несмотря на негативный имидж, с которым связывают Рогозина, в том числе его скандальное прошлое, даже его критики признают, что в последнее время он активно присутствует в Запорожской области, особенно в контексте контрнаступления Вооруженных Сил Украины.
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