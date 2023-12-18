Учения по ликвидации руководства КНДР в ответ на ракетные пуски может провести Южная Корея

Южная Корея рассматривает возможность проведения спецназовских учений, направленных на тренировку операций по устранению военно-политического руководства Северной Кореи в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, проводятся консультации по временному развертыванию стратегических средств США и организации совместных учений, как сообщил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в интервью телеканалу MBN. Министр отметил, что рассматриваются два варианта действий в качестве предостережения Пхеньяну от дальнейших провокаций.
Согласно словам Син Вон Сика, в настоящее время проходят учения сил специального назначения США и Республики Кореи, в ходе которых отрабатываются авиационные маневры и удары по критическим объектам. Также рассматривается возможность временного развертывания стратегических средств, и ведутся консультации о двусторонних и трехсторонних учениях с участием США и Японии, сообщает ТАСС.
Администрация Южной Кореи сообщила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей 18 декабря, вероятно, типа "Хвасон-18". СМИ предполагают, что это действие может быть ответом на результаты консультативной группы по ядерному планированию между США и Южной Кореей, проведенной 17 декабря. Представители КНДР также критикуют эти результаты. В связи с этим, Южная Корея рассматривает различные варианты мер по обеспечению своей безопасности и предотвращению дальнейших провокаций.
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