В результате обстрела ВСУ В ДНР пострадал человек

Один человек получил травмы в результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), как сообщил мэр Иван Приходько.

"Мирный житель Горловки пострадал в результате агрессивных действий украинской армии", — отметил он в своем канале в Telegram.

Горловка за последние сутки подверглась семи обстрелам со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

Последний инцидент произошел в 17:20 по московскому времени, когда украинские военные выпустили три снаряда из артиллерии калибра 152 мм.