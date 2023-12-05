В результате обстрела ВСУ В ДНР пострадал человек

Один человек получил травмы в результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), как сообщил мэр Иван Приходько.
"Мирный житель Горловки пострадал в результате агрессивных действий украинской армии", — отметил он в своем канале в Telegram.
Горловка за последние сутки подверглась семи обстрелам со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.
Последний инцидент произошел в 17:20 по московскому времени, когда украинские военные выпустили три снаряда из артиллерии калибра 152 мм.
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