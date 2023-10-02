У местного жителя из Херсонской области изъяли пусковое устройство для ракет

Житель Скадовского района Херсонской области случайно обнаружил в лесу пусковую установку для неуправляемых ракет, которая, по предположению, могла принадлежать вертолету Ми-8. Согласно информации, полученной от ГУ МВД России по региону, мужчина планировал избавиться от устройства, сдав его на металлолом.

"Полицейские получили информацию о том, что 47-летний житель села Михайловка в Скадовском районе Херсонской области хранил устройство для запуска ракет. При проверке информации на его участке в сарае под мешками правоохранительные органы обнаружили пусковую установку для неуправляемых ракет, предположительно от вертолета Ми-8", — гласит официальное сообщение.

Мужчина рассказал полиции, что он случайно наткнулся на это устройство в лесу, после чего загрузил его в прицеп своей машины, привез домой и планировал избавиться от него, сдав на металлолом. В настоящее время устройство было изъято и отправлено на экспертизу для дальнейшего расследования, сообщает ТАСС.