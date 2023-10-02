У местного жителя из Херсонской области изъяли пусковое устройство для ракет

Житель Скадовского района Херсонской области случайно обнаружил в лесу пусковую установку для неуправляемых ракет, которая, по предположению, могла принадлежать вертолету Ми-8. Согласно информации, полученной от ГУ МВД России по региону, мужчина планировал избавиться от устройства, сдав его на металлолом.
"Полицейские получили информацию о том, что 47-летний житель села Михайловка в Скадовском районе Херсонской области хранил устройство для запуска ракет. При проверке информации на его участке в сарае под мешками правоохранительные органы обнаружили пусковую установку для неуправляемых ракет, предположительно от вертолета Ми-8", — гласит официальное сообщение.
Мужчина рассказал полиции, что он случайно наткнулся на это устройство в лесу, после чего загрузил его в прицеп своей машины, привез домой и планировал избавиться от него, сдав на металлолом. В настоящее время устройство было изъято и отправлено на экспертизу для дальнейшего расследования, сообщает ТАСС.
ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов
Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.
Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев
США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране.
В Москве на торги выставят шесть коммерческих помещений
Власти Москвы планируют выставить на аукцион шесть крупных коммерческих помещений.
Белорусский аналог IKEA планирует открыть до пяти новых магазинов в Петербурге
Swed house, специализирующаяся на аналогичных продуктах как у IKEA, намерена увеличить количество своих магазинов.