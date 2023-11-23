В столичных больницах появились новые роботы-помощники

В московских больницах появились новые роботы-помощники, которые успешно внедрены в пилотном режиме в трех медицинских учреждениях. Эти роботы-курьеры, прозванные робокошками из-за своего внешнего сходства с кошачьими ушами и глазами, активно содействуют врачам и упрощают процессы обслуживания пациентов, поделилась информацией заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эти роботы способны доставлять еду и медицинские принадлежности", — подчеркнула заммэра. Кроме того, робокошки способны сопровождать пациентов до лифта или в зону отдыха, а также предоставлять полезные советы по поддержанию здоровья по пути.

Также Ракова отметила, что роботы обеспечивают безопасность пациентов, используя камеры и 3D-сенсоры для ориентации в пространстве, что позволяет избегать препятствий и поддерживать безопасное расстояние.

Чтобы активировать помощника, достаточно прикоснуться к его дисплею, выбрать нужный пункт меню и нажать кнопку "Поехали!". Робокошки уже действуют в Городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова, где один из них предоставляет поддержку на третьем этаже в отделении реанимации новорожденных, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы.