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Робот продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры
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  • Опубликована сегодня в 12:07

Робот продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры "Лабиринт"

Робот CyberRunner, созданный учеными Высшей технологической школы Цюриха, продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры "Лабиринт". Работая на базе искусственного интеллекта, робот успешно провел металлический шарик по лабиринту, преодолевая трудности, такие как отверстия на пути.

По данным проекта, CyberRunner справился с вызовом координации и ловкости быстрее, чем реальный игрок. Удивительно, что робот достиг мастерства в игре всего за шесть часов обучения. В процессе обучения он научился сокращать путь, но разработчики решили придерживаться правил, не допуская нечестных преимуществ. В конечном итоге, даже играя по правилам, CyberRunner продемонстрировал рекордные результаты в прохождении лабиринта, сообщает Российская Газета.

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