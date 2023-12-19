Робот превзошел человека в игре на ловкость и координацию

Швейцарские ученые из Высшей технологической школы Цюриха (ETH Zurich) разработали робота с искусственным интеллектом (ИИ) CyberRunner, который успешно справляется с игрой "Лабиринт" быстрее, чем любой человек. Результаты эксперимента были опубликованы на веб-сайте проекта.

Игра "Лабиринт" представляет собой задачу, в которой необходимо перемещать небольшой металлический шар по лабиринту с использованием наклонов игрового поля. Усложняющим фактором являются различные отверстия на пути.

Согласно заявлению разработчиков, CyberRunner стал одним из первых случаев, когда искусственный интеллект превзошел человека в соревновании по ловкости и координации. Ранее нейронные сети успешно соревновались с людьми в шахматах, покере и го, но редко проходили испытания, связанные с мелкой моторикой и пространственным мышлением в реальном мире.

CyberRunner стал мастером "Лабиринта" всего за шесть часов и успешно завершил задачу за 14,48 секунды — быстрее, чем любой человек-игрок. В процессе обучения машина освоила сокращение пути, из-за чего ученым пришлось вмешаться и заставить нейросеть играть честно. Тем не менее, даже в этом случае устройство продемонстрировало рекордный результат.

Ранее корейские ученые создали робособаку, которая установила мировой рекорд скорости в беге на 100 метров.