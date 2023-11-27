В России адаптировали языковые нейросети для управления мобильными роботами

Институт AIRI объявил об успешной адаптации больших языковых моделей для управления мобильными роботами с использованием команд на естественном языке. Этот шаг предоставляет человеку возможность взаимодействия с автономными системами для выполнения различных повседневных задач, как сообщается в пресс-релизе института.

Российские исследователи успешно приспособили крупные языковые модели для разработки универсальных систем управления мобильными роботами с использованием естественного языка. Эта инновация позволяет людям использовать автономные системы для решения разнообразных повседневных задач, подчеркнула пресс-служба Института AIRI в понедельник.

Александр Панов, руководитель научной группы "Нейросимвольная интеграция" в Институте AIRI, отметил, что современные большие языковые модели нашли применение в робототехнике, расширив свой функционал за пределы языковых задач. Его команда, как заявлено, одной из первых в мире продемонстрировала возможность разработки иерархического плана действий для робота с использованием языковой модели, интегрировав ее в сложную систему управления мобильным роботом.

Ученые из Института AIRI, МФТИ и Центра робототехники Сбербанка разработали подход, который решает проблему взаимодействия человека с роботами при помощи команд на естественном языке. В настоящее время существующие роботы не могут полноценно воспринимать устные команды пользователей из-за отсутствия эффективных систем распознавания и обработки речи. Ученые создали метод, который использует недавно разработанные большие языковые модели, продвинутые системы искусственного интеллекта, способные обрабатывать естественный язык, формулировать ответы на запросы пользователей и разрабатывать программы и алгоритмы для решения поставленных перед ними задач, сообщает ТАСС.

Эксперты утверждают, что разработанный подход позволяет роботам создавать иерархические планы действий и разбивать задачи на понятные и выполнимые этапы. Это включает в себя классификацию объектов в окружающей среде робота и определение необходимых манипуляций для выполнения команд пользователя.

Сейчас универсальные алгоритмы управления роботами проходят экспериментальное тестирование с использованием исследовательского робота-ровера с манипулятором. Успешное завершение испытаний может привести к созданию универсальных систем управления, позволяющих управлять различными мобильными роботами при помощи простых устных команд.