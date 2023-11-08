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В Южной Корее робот по ошибке убил сотрудника склада
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  • Опубликована сегодня в 0:37

В Южной Корее робот по ошибке убил сотрудника склада

В Южной Корее промышленный манипулятор робота, который отвечал за перемещение коробок продуктов в дистрибутивном центре, случайно схватил работника и прижал его к конвейерному поясу.

40-летний работник получил серьезные травмы от инцидента, а позже скончался в больнице. Считается, что робот ошибочно идентифицировал работника как коробку, которая должна быть перемещена и осуществлена запрограммированные действия.

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