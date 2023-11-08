В Южной Корее робот по ошибке убил сотрудника склада

В Южной Корее промышленный манипулятор робота, который отвечал за перемещение коробок продуктов в дистрибутивном центре, случайно схватил работника и прижал его к конвейерному поясу.
40-летний работник получил серьезные травмы от инцидента, а позже скончался в больнице. Считается, что робот ошибочно идентифицировал работника как коробку, которая должна быть перемещена и осуществлена запрограммированные действия.
Столтенберг призвал Венгрию ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал венгерский парламент ратифицировать заявление Швеции в НАТО "без задержки".
В Польше выбрали новый парламент: почему от этого стало только хуже
После парламентских выборов в Польше правящая партия "закон и справедливость" (ПиС) обеспечила 194 места в нижней палате Законодательного собрания, но они не могли самостоятельно формировать новое правительство.
«Авто.ру»: подержанные автомобили подорожали в России за год на 21%
В начале ноября средняя стоимость используемых автомобилей в России составила 2,18 млн рублей.
Новогодние Мальдивы подешевели на 40%
В удивительном повороте событий многие отели в Мальдивах предлагают специальные акции на зимний сезон 2023/2024 и предстоящий новый год.