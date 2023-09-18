Российский робот "Маркер" заинтересовал иностранных покупателей

Исполнительный директор разработчика военных роботов "Маркер" из НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью РИА Новости подчеркнул интерес ряда зарубежных стран к закупке и локализации производства этой техники. Тем не менее, на данный момент экспорт "Маркера" запрещен.
Дудоров отметил: "Мы сознательно не закупаем технологии за рубежом и не делимся своими, хотя подобные запросы по тому же "Маркеру" поступают к нам постоянно. Машина пока не поставляется в российскую армию, но даже сейчас некоторые страны уже хотели бы серийно её закупить для себя с локализацией производства."
В настоящее время "Андроидная техника" находится в процессе консультаций с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Минпромторгом России, чтобы уточнить позицию государства относительно возможности экспорта "Маркеров". Если такая возможность появится, компания будет продвигать свой продукт через "Рособоронэкспорт" или торгово-промышленную палату.
Робот "Маркер" был разработан компанией "Андроидная техника" в сотрудничестве с Фондом перспективных исследований и ведущими научными коллективами России. Этот робототехнический комплекс весом около 3 тонн обладает передовыми навыками автономного движения и распознавания объектов с использованием искусственного интеллекта. Автономность "Маркера" достигается благодаря модульной многоспектральной системе технического зрения и нейросетевым алгоритмам для обработки данных.
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