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  • Опубликована сегодня в 10:08

У крупных ритейлеров в России замедлился рост

Десять крупнейших сетей в четвертом квартале 2022 года замедлили темпы роста в квартальном и годовом выражении, увеличив выручку на 13,7%, до 2,12 трлн руб.

Развитие трендов в этом году грозит ритейлерам снижением рентабельности и ростом издержек, но крупнейшие игроки все равно продолжат увеличивать долю рынка.

В четверку крупнейших российских ритейлеров входят: X5 Retail Group — владелец таких сетей, как "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Эта компания является крупнейшей в России по числу магазинов и обороту. Магнит — сеть гипермаркетов и супермаркетов, владеющая более 20 тысячами магазинов в России. Ашан — крупнейший магазин в России, принадлежащий французской компании Auchan Retail. Сеть включает более 300 магазинов в 60 городах России. Лента — сеть гипермаркетов и супермаркетов, владеющая более 260 магазинами в России.

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