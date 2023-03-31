Десять крупнейших сетей в четвертом квартале 2022 года замедлили темпы роста в квартальном и годовом выражении, увеличив выручку на 13,7%, до 2,12 трлн руб.

Развитие трендов в этом году грозит ритейлерам снижением рентабельности и ростом издержек, но крупнейшие игроки все равно продолжат увеличивать долю рынка.

В четверку крупнейших российских ритейлеров входят: X5 Retail Group — владелец таких сетей, как "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Эта компания является крупнейшей в России по числу магазинов и обороту. Магнит — сеть гипермаркетов и супермаркетов, владеющая более 20 тысячами магазинов в России. Ашан — крупнейший магазин в России, принадлежащий французской компании Auchan Retail. Сеть включает более 300 магазинов в 60 городах России. Лента — сеть гипермаркетов и супермаркетов, владеющая более 260 магазинами в России.