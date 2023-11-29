Кардиолог Баум назвал часто упускаемый из вида фактор, повышающий риск инфаркта

Часто упускаемым из вида фактором, увеличивающим риск инфаркта, оказывается уровень липопротеина (a), как заявил кардиолог Сет Баум. В ходе анализа рисков сердечно-сосудистых заболеваний, эксперты часто упускают из виду важный сигнал тревоги — повышенный уровень этого белка, сообщает РИА Новости.

Липопротеин (a) представляет собой сложный белок, ответственный за перенос холестерина в организме. Чем выше его уровень, тем выше вероятность накопления холестерина в кровеносных сосудах, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечного приступа или инсульта. Баум подчеркнул, что частицы липопротеина (a) при повышенных концентрациях способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог предупреждает о "тройной угрозе", связанной с повышенной концентрацией этого белка в организме. Это включает в себя атеросклероз, повышенный риск образования тромбов и воспаление, существенно влияющее на прогрессирование холестериновых бляшек и риск инфаркта. Отмечено, что 20% населения США находятся в группе риска из-за липопротеина (a), что считается высоким показателем, хотя лишь небольшая часть людей знает свой уровень этого белка в организме.

Баум советует регулярно проверять уровень липопротеина (a), особенно при изменениях состояния здоровья, подчеркивая, что контроль этого сложного белка невозможен с использованием факторов образа жизни.