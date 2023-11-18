Открыт метод уменьшения вероятности развития остеоартрита в коленных и тазобедренных суставах

Научные исследования доказали, что жирные кислоты омега-3 и омега-6 могут уменьшить вероятность развития остеоартрита. Эти результаты опубликованы в журнале Nutrients, сообщает Газета.Ру.

Ранее проведенные исследования показали, что повышенное потребление полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) может оказать влияние на риск развития остеоартрита. Однако оставался вопрос, связано ли это с непосредственным воздействием этих веществ или с другими факторами. Например, возможно, что высокое потребление омега-3 жирных кислот характерно для людей, которые, в целом, более бережно относятся к своему здоровью или обладают более высоким уровнем дохода, что обеспечивает им доступ к высококачественным медицинским услугам.

В новом исследовании ученые проверили наличие причинно-следственной связи между ПНЖК и риском остеоартрита в коленных и тазобедренных суставах. Для этого они использовали не реальные уровни ПНЖК в организме участников, а мутации, ранее связанные с высоким или низким уровнем потребления ПНЖК. Это позволило исключить влияние внешней среды.

Генетические данные были взяты из Британского биобанка. Для определения риска остеоартрита использовались данные магнитно-резонансной томографии (МРТ). Исследователи получили убедительные доказательства того, что омега-3 и омега-6 жирные кислоты снижают риск остеоартрита, особенно в коленных суставах. Для подтверждения этих результатов требуются дополнительные исследования с участием большого числа пациентов.