Для развития новых российских территорий будут отобраны лучшие проекты

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров выбрать наилучшие проекты и методы для улучшения жизни и бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в рамках программ развития.

Как отметили в Кремле, председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева были назначены ответственными за выполнение поручения.

Доклад должен быть представлен Президенту до 1 декабря 2023 года. Ранее было объявлено о том, что эти новые регионы России впервые получат инфраструктурные бюджетные кредиты.