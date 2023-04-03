Для развития новых российских территорий будут отобраны лучшие проекты

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров выбрать наилучшие проекты и методы для улучшения жизни и бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в рамках программ развития.
Как отметили в Кремле, председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева были назначены ответственными за выполнение поручения.
Доклад должен быть представлен Президенту до 1 декабря 2023 года. Ранее было объявлено о том, что эти новые регионы России впервые получат инфраструктурные бюджетные кредиты.
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