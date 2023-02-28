Колумнист издания American Thinker Андреа Видбург посоветовал Белому дому осознать тот факт, что практически все Южное полушарие выступает за стабильные отношения с Россией.

Журналист отметил, что США и Запад вливают огромные денежные средства в Украину из страха перед Россией. В это время "Глобальный Юг" не доверяют Западу и начинают прислушиваться к Москве.

В завершении своей статьи Виндбург подчеркнул, что пока Запад пребывает в абстрактных мечтах об идеальном мировом порядке, южные страны предпочитают стабильные торговые связи.