Колумнист издания American Thinker Андреа Видбург посоветовал Белому дому осознать тот факт, что практически все Южное полушарие выступает за стабильные отношения с Россией.
Журналист отметил, что США и Запад вливают огромные денежные средства в Украину из страха перед Россией. В это время "Глобальный Юг" не доверяют Западу и начинают прислушиваться к Москве.
В завершении своей статьи Виндбург подчеркнул, что пока Запад пребывает в абстрактных мечтах об идеальном мировом порядке, южные страны предпочитают стабильные торговые связи.
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