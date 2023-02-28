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  • Опубликована сегодня в 15:45

American Thinker: Белый дом должен понять, что «Глобальный Юг» на стороне России

Колумнист издания American Thinker Андреа Видбург посоветовал Белому дому осознать тот факт, что практически все Южное полушарие выступает за стабильные отношения с Россией.

Журналист отметил, что США и Запад вливают огромные денежные средства в Украину из страха перед Россией. В это время "Глобальный Юг" не доверяют Западу и начинают прислушиваться к Москве.

В завершении своей статьи Виндбург подчеркнул, что пока Запад пребывает в абстрактных мечтах об идеальном мировом порядке, южные страны предпочитают стабильные торговые связи.

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