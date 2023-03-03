Член Совета Федерации России Виктор Бондарев заявил, что призывной возраст в стране может измениться осенью 2023 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Это станет возможным в случае принятия соответствующего законопроекта. В нем будут прописаны все необходимые изменения. Вероятно, он будет принят во время весенней сессии.
"Вероятно, что в Госдуму этот документ внесет правительство, поскольку ранее инициатива исходила от министра обороны Сергея Шойгу. В настоящий момент данные законопроект находится в работе", — отметил Бондарев.
Сенатор подчеркнул, что работа над законопроектом требуется тщательная.
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