Жители России сообщили о проблемах с доступом к заказу такси через приложения "Яндекс Такси" и Uber. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что приложения выдают "ошибку на стороне сервера", также у сервиса "Яндекс Еда" отмечается возможная задержка доставки.