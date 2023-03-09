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  • Опубликована сегодня в 15:37

Россияне сообщили о проблеме с «Яндекс Такси» и Uber

Жители России сообщили о проблемах с доступом к заказу такси через приложения "Яндекс Такси" и Uber. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что приложения выдают "ошибку на стороне сервера", также у сервиса "Яндекс Еда" отмечается возможная задержка доставки.

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