Глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский допустил, что Москва может поднять вопрос о компенсации ущерба от подрыва "Северных потоков". Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат также отметил, что страны Запада саботируют работу по проекту резолюции Совета безопасности ООН о независимом расследовании указанного инцидента.
Проект резолюции призывает страны, в том числе Данию, Швецию и Германию, к сотрудничеству с комиссией ООН в расследовании терактов на газопроводах.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин согласился с выводами американского журналиста Сеймура Херша о том, что теракт на "Северных потоках" устроили США.
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