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  • Опубликована сегодня в 8:22

МИД РФ: Россия может потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»

Глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский допустил, что Москва может поднять вопрос о компенсации ущерба от подрыва "Северных потоков". Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат также отметил, что страны Запада саботируют работу по проекту резолюции Совета безопасности ООН о независимом расследовании указанного инцидента.

Проект резолюции призывает страны, в том числе Данию, Швецию и Германию, к сотрудничеству с комиссией ООН в расследовании терактов на газопроводах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин согласился с выводами американского журналиста Сеймура Херша о том, что теракт на "Северных потоках" устроили США.

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