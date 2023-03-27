Глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский допустил, что Москва может поднять вопрос о компенсации ущерба от подрыва "Северных потоков". Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат также отметил, что страны Запада саботируют работу по проекту резолюции Совета безопасности ООН о независимом расследовании указанного инцидента.

Проект резолюции призывает страны, в том числе Данию, Швецию и Германию, к сотрудничеству с комиссией ООН в расследовании терактов на газопроводах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин согласился с выводами американского журналиста Сеймура Херша о том, что теракт на "Северных потоках" устроили США.