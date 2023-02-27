Власти России подготовят ответные меры на санкции против страны, введенные Канадой и США. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ответ Москвы будет иметь "сфокусированное воздействие" на Канаду и США. Санкции будут основаны на принципах неотвратимости наказания.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что санкции направлены на "выключение" России из экономических связей.