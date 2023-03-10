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  • Опубликована сегодня в 17:14

Россия ведет работу над решением проблемы приостановки транзита товаров из Турции

В российском посольстве в Турции прокомментировали причину остановки транзита подсанкционных товаров. Об этом сообщает РБК.

В настоящее время идет активная работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Российская сторона находится в постоянном контакте с турецкой стороной и надеется на скорейшее разрешение данной проблемы. Подробности не уточняются.

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