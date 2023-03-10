В российском посольстве в Турции прокомментировали причину остановки транзита подсанкционных товаров. Об этом сообщает РБК.
В настоящее время идет активная работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего.
Российская сторона находится в постоянном контакте с турецкой стороной и надеется на скорейшее разрешение данной проблемы. Подробности не уточняются.
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