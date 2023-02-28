Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами был подписан в Праге, 8 апреля 2010 года.

Напомним, данное решение глава государства анонсировал во время своего послания Федеральному собранию. 22 февраля закон был принят Госдумой и Советом Федерации.