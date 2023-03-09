Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что западные СМИ пытаются переложить свою вину за подрыв "Северных потоков" на украинскую сторону.

Песков отметил, что материалы в западных СМИ вышли синхронно, что говорит об их совместной координации.

"Англосаксы суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами. Это очевидно", — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что проукраинские силы вряд ли смогли бы совершить теракт, так как для них это сложная задача.