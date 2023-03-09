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  • Опубликована сегодня в 13:59

Песков прокомментировал информацию в западных СМИ о якобы подрыве «Северных потоков» Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что западные СМИ пытаются переложить свою вину за подрыв "Северных потоков" на украинскую сторону.

Песков отметил, что материалы в западных СМИ вышли синхронно, что говорит об их совместной координации.

"Англосаксы суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами. Это очевидно", — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что проукраинские силы вряд ли смогли бы совершить теракт, так как для них это сложная задача.

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