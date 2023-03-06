Орфографический словарь Институт русского языка имени Виноградова пополнился новыми словами. Об этом сообщили в институте "Академос".

В документ были добавлены слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация". Это первое обновление словаря в 2023 году.

Отметим, что в 2022 году Институт русского языка РАН внес в словарь такие слова как "шаверма", "антиваксер" и "Линия Маннергейма".