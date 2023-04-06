Зарубежные розничные потребительские бренды, покинувшие российский рынок, потеряли около $2 млрд рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Несмотря на это, глобальный бизнес сетей практически не пострадал, так как в России они получали лишь 3-5% от общей выручки.
Общий объем потерь в виде недополученной прибыли брендов, которые работали в непродовольственной сфере, превысил $1,3-1,5 млрд.
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