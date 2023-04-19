Президент России Владимир Путин показал "средний палец", во время приема министра обороны Китая Ли Шанфу. Об этом сообщает издание Business Insider.

Речь идет не о прямом жесте, а о его смысловом наполнении. Это связано с тем, что ранее США ввели в отношении китайского министра экономические ограничительные меры еще в 2018 году.

Тот факт, что Путин принял высокопоставленного гостя из Китая, говорит о том, что для России это не имеет значение.

Во время встречи, глава государства заявил о том, что сотрудничество Москвы и Пекина развивается во многих направлениях, в том числе в области военно-технического взаимодействия.