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  • Опубликована сегодня в 16:02

В «Лужниках» начался концерт в честь Дня защитника Отечества

В "Лужниках" начался концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

Участникам шоу выдали пледы в цветах российского флага, а также сами флаги. Здесь была организована полевая кухня, гостям раздают горячую еду.

Перед началом мероприятия на стадионе выступили российские и белорусские артисты. Возможно на концерте выступит президент России Владимир Путин.

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