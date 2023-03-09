Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявили преступную схему с Пушкинской картой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники указанной схемы присвоили себе порядка 100 млн рублей. Об этом стало известно во время встречи президента России Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

"Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ", — отметил Чиханчин.

Суть схемы сводилось к составлению подложных списков людей, которые якобы должны были получить льготы.