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  • Опубликована сегодня в 16:47

Росфинмониторинг выявил мошенническую схему с Пушкинской картой

Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявили преступную схему с Пушкинской картой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники указанной схемы присвоили себе порядка 100 млн рублей. Об этом стало известно во время встречи президента России Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

"Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ", — отметил Чиханчин.

Суть схемы сводилось к составлению подложных списков людей, которые якобы должны были получить льготы.

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