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  • Опубликована сегодня в 14:37

Мишустин: с 1 апреля на 13,5% будут повышены социальные пенсии

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля будут повышены социальные пенсии. Об этом он сообщил во время отчета в Государственной думе.

Все меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан будут сохраняться. Социальные пенсии за год вырастут более чем на 13,5%.

Глава правительства также отметил, что кабинет министров работает над совершенствованием системы социальных гарантий, чтобы пособия и прочие выплаты приходили вовремя и без лишней бюрократии.

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