Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля будут повышены социальные пенсии. Об этом он сообщил во время отчета в Государственной думе.
Все меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан будут сохраняться. Социальные пенсии за год вырастут более чем на 13,5%.
Глава правительства также отметил, что кабинет министров работает над совершенствованием системы социальных гарантий, чтобы пособия и прочие выплаты приходили вовремя и без лишней бюрократии.
Лавров: не жду прозрачности в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Ситуация с трубопроводами приводит американцев в состояние паники
МИД Финляндии выдал разрешение на транспортировку удобрений на судне, ранее задержанном в порту Котка
Связано ли судно с гражданином России, не уточняется
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход
Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал
Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном