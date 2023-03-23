Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля будут повышены социальные пенсии. Об этом он сообщил во время отчета в Государственной думе.

Все меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан будут сохраняться. Социальные пенсии за год вырастут более чем на 13,5%.

Глава правительства также отметил, что кабинет министров работает над совершенствованием системы социальных гарантий, чтобы пособия и прочие выплаты приходили вовремя и без лишней бюрократии.