Президент России Владимир Путин одобрил идею о распространении по стране проекта по созданию "паспорта семьи мобилизованного". Об этом сообщает ТАСС.
Согласно задумке, в указанном документе будут отображаться насущные потребности семей каждого военнослужащего.
С данной инициативой выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи с главой государства по видеосвязи. В регионе это уже реализовано.
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