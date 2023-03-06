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  • Опубликована сегодня в 16:36

Путин поддержал распространение «паспорта семьи мобилизованного» по всей стране

Президент России Владимир Путин одобрил идею о распространении по стране проекта по созданию "паспорта семьи мобилизованного". Об этом сообщает ТАСС.

Согласно задумке, в указанном документе будут отображаться насущные потребности семей каждого военнослужащего.

С данной инициативой выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи с главой государства по видеосвязи. В регионе это уже реализовано.

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