Россия отказалась предоставлять данные о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщили в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.
"Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ежегодного обмена военной информацией (ЕОВИ), она окажется в руках государств, упомянутых выше", — отметил глава делегации по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.
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