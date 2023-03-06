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  • Опубликована сегодня в 17:58

РФ не будет предоставлять данные о своих ВС в рамках договора ОБСЕ

Россия отказалась предоставлять данные о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщили в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ежегодного обмена военной информацией (ЕОВИ), она окажется в руках государств, упомянутых выше", — отметил глава делегации по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

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