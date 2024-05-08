Врач Оксана Михалева предупредила об опасностях употребления сырого шашлыка. Сырое мясо несет риск заражения бактериями, такими как сальмонелла и кишечная палочка, что может привести к тяжелым инфекциям желудочно-кишечного тракта и, в худшем случае, к сепсису.
Также существует риск заражения паразитами, личинки которых могут обитать в мясе, особенно от неизвестных производителей. Кроме того, сырое мясо трудно переваривается и может вызвать дискинезию желудочно-кишечного тракта и нарушения пищеварения. Восстановление ЖКТ после употребления сырого мяса может занять несколько недель, сообщает Газета.Ру.
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