Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналиста Андрея Лошака и профессора Андрея Зубова, ранее преподававшего в МГИМО.

Лошак бывший сотрудник телеканала НТВ, он работал в программах "Намедни" и "Сегодня", продюсировал телесериал "Российская империя".

Что касается Зубова, то он работал в МШИМО с 2001 года по 2014 годы. Был уволен из университета после критики воссоединения России с Крымом.