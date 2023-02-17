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  • Опубликована сегодня в 21:37

Минюст внес в список иноагентов журналиста и преподавателя

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналиста Андрея Лошака и профессора Андрея Зубова, ранее преподававшего в МГИМО.

Лошак бывший сотрудник телеканала НТВ, он работал в программах "Намедни" и "Сегодня", продюсировал телесериал "Российская империя".

Что касается Зубова, то он работал в МШИМО с 2001 года по 2014 годы. Был уволен из университета после критики воссоединения России с Крымом.

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