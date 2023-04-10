Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал гарантии от России в плане ее безопасности на случай вооруженной агрессии. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление было сделано во время встречи белорусского лидера с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Стороны обсудили вопрос обеспечения безопасности Союзного государства. Глава российского оборонного ведомства прибыл в Минск для проведения указанных переговоров.
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