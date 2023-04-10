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  • Опубликована сегодня в 16:52

Лукашенко попросил от Москвы гарантии безопасности на случай агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал гарантии от России в плане ее безопасности на случай вооруженной агрессии. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано во время встречи белорусского лидера с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Стороны обсудили вопрос обеспечения безопасности Союзного государства. Глава российского оборонного ведомства прибыл в Минск для проведения указанных переговоров.

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