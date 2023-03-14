Зерновая сделка продлена. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтверждён её пакетный характер", — приводит слова дипломата ТАСС.
Грушко отметил, что Москва будет настаивать на том, чтобы все обязательства по соглашению выполнялись.
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