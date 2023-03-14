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  • Опубликована сегодня в 12:29

МИД РФ: зерновая сделка продлена

Зерновая сделка продлена. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтверждён её пакетный характер", — приводит слова дипломата ТАСС.

Грушко отметил, что Москва будет настаивать на том, чтобы все обязательства по соглашению выполнялись.

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