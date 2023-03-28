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  • Опубликована сегодня в 8:47

СБ ООН не поддержал резолюцию России и Китая о расследовании диверсий на «Северных потоках»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России и Китая о расследовании диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщает ТАСС.

Резолюция была поддержана Россией, Китаем, Бразилией, против нее никто не голосовал. Однако остальные страны воздержались.

Напомним, ранее Россия призвала страны ООН, в том числе Данию, Швецию и Германию, сотрудничать с комиссией организации по расследованию терактов на "Северных потоках".

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