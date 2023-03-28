Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России и Китая о расследовании диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщает ТАСС.
Резолюция была поддержана Россией, Китаем, Бразилией, против нее никто не голосовал. Однако остальные страны воздержались.
Напомним, ранее Россия призвала страны ООН, в том числе Данию, Швецию и Германию, сотрудничать с комиссией организации по расследованию терактов на "Северных потоках".
Минфин США обеспокоился снижением уровня мировой торговли в долларах
Министерство финансов США серьезно озабочено тем, что страны активно сокращают торговлю в долларах. По данным ведомства, доля доллара США в международных валютных резервах снизилась до 60%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применение боеприпасов с объединенным ураном
Это преступление против планеты
Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий
Некоторые из них пройдут за рубежом
Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен
Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине