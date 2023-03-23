За первые два месяца 2023 года Россия нарастила поставки в Китай платины в 279 раз. Об этом сообщает РБК.

Всего в КНР было поставлено до 1,67 тонн. Сделка позволила заработать $53 млн.

Также российские предприятия увеличили в 8,5 раз поставку палладия (2,72 тонны), заработав на этом $152 млн. Поставки родия были увеличены в 7 раз, что принесло в российский бюджет $76 млн.