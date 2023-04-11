Во вторник, 11 апреля, Государственная дума России рассмотрит поправки в закон о едином реестре для военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
Политик отметил, что в том числе будут приняты поправки о мерах воздействия на уклонистов. В частности, им будет запрещено выезжать за пределы страны.
Если злоумышленник будет делать вид, что он не получает повестку, до будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат.
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