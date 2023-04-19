Сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать водителей, которые разместят на своих портретах героев Великой Отечественной войны в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Тем не менее, наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзор водителю. Автолюбителям рекомендуется размещать портреты на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.