Сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать водителей, которые разместят на своих портретах героев Великой Отечественной войны в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Тем не менее, наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзор водителю. Автолюбителям рекомендуется размещать портреты на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.
BI: Путин показал США «средний палец», встретившись с министром обороны КНР
На китайского министра санкции наложили еще в 2018 году
В США предупредили «Росатом» о недопустимости использования технологий Запорожской АЭС
На АЭС используются американские технологии
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.