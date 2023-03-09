Министерство экономического развития России посоветовало своим гражданам отказаться от посещения Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В случае необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации "Турпомощь". Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Посольство Швейцарии представляет интересы Российской Федерации в Грузии", — отметили в министерстве.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан России, находящимся в Грузии, соблюдать осторожность.
Эксперт: Россия вскоре лишит Украину выхода в Черное море
Спецоперация продолжается
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать