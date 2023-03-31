Компания Segezha Group продала свои заводы, специализирующиеся на производстве бумажной упаковке, в Европе в связи с невозможностью поддерживать их работу на фоне санкций. Об этом сообщает РБК.
Холдинг продал свою дочернюю компанию Segezha Packaging, в которую входили заводы в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии.
Подробности сделки не раскрываются, однако отмечается, что сумма соглашения была рыночной.
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