Компания Segezha Group продала свои заводы, специализирующиеся на производстве бумажной упаковке, в Европе в связи с невозможностью поддерживать их работу на фоне санкций. Об этом сообщает РБК.

Холдинг продал свою дочернюю компанию Segezha Packaging, в которую входили заводы в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии.

Подробности сделки не раскрываются, однако отмечается, что сумма соглашения была рыночной.

Напомним, в июле 2022 года Евросоюз запретил импорт лесопромышленной продукции из России.