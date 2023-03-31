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  • Опубликована сегодня в 10:48

Холдинг Segezha Group продал свои заводы в Европе

Компания Segezha Group продала свои заводы, специализирующиеся на производстве бумажной упаковке, в Европе в связи с невозможностью поддерживать их работу на фоне санкций. Об этом сообщает РБК.

Холдинг продал свою дочернюю компанию Segezha Packaging, в которую входили заводы в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии.

Подробности сделки не раскрываются, однако отмечается, что сумма соглашения была рыночной.

Напомним, в июле 2022 года Евросоюз запретил импорт лесопромышленной продукции из России.

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